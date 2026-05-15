京都三大祭りのひとつ「葵祭」の一番のみどころ、「路頭の儀」が行われています。 15日午前10時半、平安時代の装束に身を包んだ約500人の行列が京都御所を出発しました。葵祭は約1400年前、「五穀豊穣」を願って、上賀茂神社で祭礼を行ったことが始まりとされています。 「路頭の儀」は天皇の遣いが下鴨神社と上賀茂神社に向かう道中を再現したもので、列の長さは1kmに及びます。 祭りのヒロイン斎王代は、十二単を身に