俳優の沢尻エリカ（40）が14日、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の公式Xに登場し、グラビアショットが公開された。【写真】「色気エグ」沢尻エリカの“色気たっぷり”グラビアショット投稿では、「5月29日号のグラビアは #沢尻エリカ さん！およそ20年ぶりの写真集が話題沸騰。ため息が出るほど美しいショットを独占スクープ!!」とつづり、撮影カットを公開。色気たっぷりに髪をかきあげ、海辺に座り込む肌見せショットを披露