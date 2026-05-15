落書きが見つかった看板＝13日、沖縄県石垣市（石垣市提供）沖縄県・尖閣諸島を行政区域に含む石垣市は15日、市内の公園に設置している「尖閣諸島は日本固有の領土です」と記された看板に落書きが見つかったと明らかにした。「日本」の文字の上に黒のマジックで斜線が引かれ、近くに英語で「ポツダム宣言を見ろ」と読み取れる文章も書かれていた。市は県警に被害届を提出する方針だ。看板には「尖閣諸島は日本固有の領土です」