『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月15日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「油容器、漂白剤、食品保存容器はプラスチック資源に出せます（容器包装のみの地域あり。ごみパンフレット見てね」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはプラスチックの容器が出されたごみ集積場の画像を添えて「ペットボトルの日に出されていたものです