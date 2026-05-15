栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で住人３人が刺されるなどして死傷した強盗殺人事件で、逮捕された自称１６歳の高校生が「同学年の仲間に誘われた」と話していることが捜査関係者への取材でわかった。現場周辺では４月以降、不審車両の目撃が相次ぎ、県警が巡回を強化していたことも判明。手口や現場の状況から匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））による犯行の可能性があるとみて捜査し、事件前の警戒が十分だっ