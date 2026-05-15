イタリア北東部ラベンナ市プンタマリーナの通りを野生のクジャクが歩き回っている/Francesco Gilioli/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）アドリア海に面したイタリア北東部の町プンタマリーナで、増えすぎたクジャクが人や車を襲ったり通りを汚したりといった騒動を巻き起こし、どう対応すべきかをめぐって住民を分断させている。一部では150羽近いともいわれるクジャクたちは我が物顔で通りを歩き回り、人や車が襲われた