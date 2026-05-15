ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZOが15日までにインスタグラムを更新。14日、都内でお別れの会が行われたLUNA SEAのドラマー真矢さんへメッセージをつづった。SUGIZOは、真矢さんの写真と、ドラムセットを背景にしたショットを添えて「真矢、本当にありがとう。一緒に全国ツアーに行こうね」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「真矢さんもLUNA SEAも永遠」「ずっと真矢は一緒に居るよね!」「ツアーで5人に逢えるの待