１５日のＮＨＫ「あさイチ」に、同局の連続テレビ小説「風、薫る」に出演中の生田絵梨花が登場。劇中の「多江」と自身の体調不良が重なったことを明かした。ＭＣの１人、博多大吉から「熱演の体調が悪くなった…」と話題を振られると、生田は「熱演のあまりというか、本当にたまたま多江さんが具合が悪くなるシーンで、私も人生で初めて胃腸炎になってしまって、タイミングが重なった」と告白した。「リアルに看護を受けたりと