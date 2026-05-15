【モデルプレス＝2026/05/15】超特急が、5月22日発売『SPRiNG』2026年7月号（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。4組に分かれたクロストークや東京ドーム公演への意気込みを語っている。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急「SPRiNG」表紙初登場今年、グループ結成15周年を迎える超特急が「SPRiNG」表紙初登場。「〈超特急〉がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。ひとりひ