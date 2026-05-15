【モデルプレス＝2026/05/15】モデルの近藤千尋が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「詰め方が美しい」トウモロコシ入り彩り豊かな手作り弁当◆近藤千尋、手作り弁当公開近藤は「トウモロコシに感謝笑笑」と記し、手作り弁当を公開。弁当箱にはふりかけとゆかりのおにぎり、トウモロコシ、卵焼き、肉、ブロッコリー、トマト、ゼリーなどが彩り良く詰められている。