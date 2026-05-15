【モデルプレス＝2026/05/15】歌手でタレントの中川翔子が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。二卵性の双子の後ろ姿を公開し、話題となっている。【写真】双子出産の41歳美人歌手「個性が出てて素敵」似ていない双子の姿◆中川翔子「全然似てなくて可愛い」双子の姿公開中川は「髪型性格顔 生まれつき全然似てなくて可愛い双子 二卵性面白い」とつづり、写真を投稿。黒い服でしっかりと髪の毛が生え揃った兄と、赤い服を