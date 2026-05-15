【モデルプレス＝2026/05/15】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月13日、自身のInstagramを更新。赤いドレス姿を披露し、話題となっている。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「綺麗」胸元ざっくりオフショルドレス姿◆辻加純、胸元ざっくりオフショルドレス姿公開辻は「きゃすみる20歳になります」「生誕祭ほんとうにありがとうございました」とつづり、写真を投稿