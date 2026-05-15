旧香川県立津田病院解体工事の現場さぬき市津田町津田 解体工事中の旧香川県立津田病院（さぬき市津田町津田）の跡地で湧き水から環境基準を超える発がん性物質、六価クロムが検出された問題です。香川県が土壌汚染の状況を調査した結果、土壌汚染は確認されませんでした。 香川県によりますと、2025年10月、旧県立津田病院で解体工事中、注射器や薬剤の容器など44点の医療廃棄物が地中から見つかりました。また、湧き