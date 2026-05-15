福岡市で15日朝、警察などが、いわゆる「魔の7歳」の交通事故防止を呼びかけました。■警察官「7歳児の交通事故が多いということで、キャンペーンを行っています。」福岡市東区のJR福工大前駅では、警察官などが、子どもの交通事故に気をつけるようチラシを配布しました。過去5年間に県内で交通事故で歩行中に死傷した人は、一人で行動する範囲が広がる7歳児が262人と最も多く、「魔の7歳」と言われています。福岡市東区では