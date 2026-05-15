先のミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得したフィギュアスケーターが揃ってリンクを去る。【もっと読む】りくりゅう プロ転向で“浅田真央超え”衝撃のギャラが発覚ペアで日本勢初金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペアと女子シングル銀の坂本花織（26）が今季限りで引退し、今後は指導者に転身すると明かしている。13日に引退会見した坂本が「世界に羽ばたく選手をたくさん育てられるように