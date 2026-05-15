今日15日は九州で真夏日となる所があり、熱中症の危険が高くなります。今日15日は「水分補給の日」です。気づかないうちに脱水症状になる場合もありますので、のどが渇く前から意識して水分をとるよう心がけてください。明後日17日からは東京都心でも30℃を超える日が続き、厳しい暑さとなりそうです。今日15日も九州で真夏日予想来週は都心でも連日30℃超の暑さ今日15日は西日本や北日本を中心に季節外れの暑さとなる見通しで、