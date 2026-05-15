2026年1月に規制が緩和されて中国への輸出が条件付きで認められたNVIDIAのAIチップ「H200」について、アメリカ政府がアリババ(阿里巴巴)やテンセント(騰訊)など一部の中国企業に対する販売を承認したことがわかりました。Exclusive: US clears H200 chip sales to 10 China firms as Nvidia CEO looks for breakthrough | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/us-clears-h200-chip-sales-10-china-firms-nvid