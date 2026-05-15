プロの先発投手が100球投げた翌日は、肩肘がパンパンに張るどころか、全身が筋肉痛。とてもじゃないが、グラウンドに出て投げたり打ったりする気にはなれないそうだ。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希が抱える「時限爆弾」が炸裂する日それがフツーの選手なのに、登板日はもちろん、翌日も当然のように打席に立ち続けてきたのが昨年までの大谷翔平（31=ドジャース）だった。今季はここまで先発した7試合のうち、4試合は投