「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが、４月１８日に死去したことが分かった。６１歳だった。１５日に所属する青二プロダクションや「名探偵コナン」の公式サイトで発表された。山崎さんは２月から病気療養のため活動休止していた。事務所の公式サイトでは「弊社所属俳優山崎和佳奈儀（６１歳）かねてより病気療養中でしたが薬石効なく