【新興国通貨】ドル人民元は６．７９台推移、ドル全面高に押される＝中国人民元 ドル全面高を受けて、昨日の６．７８５０前後での推移から一気に上昇してスタート。６．７９３０台を付けた後一時６．７９９７元まで上値を伸ばしている。 対円では円安を受けて注五k樹枝状スタートで２３．３５９円を付けた。その後対ドルでの元安に調整が入って２３．３１台での推移。 CNYJPY 23.314USDCNY6.7973