東京午前はドル全面高。ドル円は１５８．５９円付近まで上昇した。今週の米インフレ指標の上振れを受けて米利上げ観測が浮上している。米中首脳会談でイラン戦争終結に向けた糸口は見つからなかったもようで、米国が軍事作戦を再開するリスクが意識されていることドル買い要因。トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない」、「イランに対してもうそれほど我慢しない」と述べた。 ユーロドルは１．１６４６ド