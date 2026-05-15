【新興国通貨】ドルペソは１７．２８台まで反発=メキシコペソ 有事のドル高とペソ高が交錯し、ドル安ペソ高圏で、上下ともに大きな動きなくもみ合いとなる中で昨日は一時１７．１６台を付けた。４月１７日以来の安値圏。そこからドル全面高が優勢となって反発。今朝は１７．２８台まで上昇。 対円では円安を受けて９．２０円前後まで上昇も、そこからの買いには慎重。直近９．１７円台中心の動き。 USDMXN17.2675