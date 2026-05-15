【北欧通貨】ドルクローナは９．４２台まで上昇、対北欧通貨でもドル高=スウェーデンクローナ ドルクローナは９．４２台まで上値を伸ばしている。今週初めの９．２１台からのドル高クローナ安の流れが週後半に加速する展開となっている。対円では円安とクローナ安が交錯。直近はクローナ安が優勢で、朝の１６．９２円前後から１６．８２円前後を付けている。 SEKJPY 16.8245U