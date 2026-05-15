【北欧通貨】対クローネでもドル高優勢、原油高自体はプラスの面も＝ノルウェークローネ ノルウェークローネも対ドルではドル高クローネ安が優勢。週半ばまでは９．１５/９．２０を中心にもみ合いとなっており、欧州有数の産油国で原油高がマイナスとならない同国らしい動きとなっていた。また五日に大方の予想よりも早い利上げ（中心的な予想は６月会合での利上げ）に踏み切ったことも、