◆大相撲▽夏場所６日目（１５日、両国国技館）夏場所初日から休場しているカド番の大関・安青錦（安治川）について、師匠の安治川親方が１５日、今場所を全休する方針であることを説明した。７勝８敗だった春場所に続いて２場所連続負け越しとなり、大関在位３場所で、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では関脇に転落。名古屋場所で１０勝すれば、１場所で大関に復帰できる。同親方は「再出場はしない。無理は