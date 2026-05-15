１５日前引けの日経平均株価は前日比８０４円２４銭安の６万１８４９円８１銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７５４８万株、売買代金概算は５兆１８５４億円。値上がり銘柄数は８４７、値下がり銘柄数は６７６、変わらずは４２銘柄だった。 日経平均株価は朝高後、値を消す展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウが３７０ドル高と反発し、ナスダック指数は最高値を更新した。半導体などハイテク株が堅調だった。米国