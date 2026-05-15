ベルギー１部シントトロイデンは１５日、来シーズンのＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）のプレーオフからの出場が決定したことを発表した。ベルギーカップ戦の決勝で２位のサンジロワーズが４位のアンデルレヒトに勝利したことで、現在３位のシントトロイデンのＥＬ出場権も確定した。欧州の舞台で戦うのはクラブ創設１０２年目で史上初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙（ＵＥＦＡインタートトは除く）と