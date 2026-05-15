「Dark Space」 MUSINは、SHANLINGブランドより、オープンバック構造で「閉鎖感のない自然な聴き心地」を実現する有線イヤフォン「Dark Space」を、5月22日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は34,650円前後。予約は15日11時から受け付けている。 空気が自然に循環し、内外の空気圧を均等化するオープンバック構造を採用したインナーイヤー型のイヤフォン。「開放的で快適な装着感を