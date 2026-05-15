アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）が、驚きの最新ショットを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「ハムスターをイメージした衣装とヘアメイクにしていただきましたぁーーー！！！！」と、キュートなファッションにテンションアップ。「この格好してるとハムが食べたくなります笑ハムスターだけにー！！今週はコネクト週ですー！！ぜひみてくださーい」とつづった。ハムス