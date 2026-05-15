金製品の製造、販売などを行う「ＳＧＣ」は１５日、今月２０日から２５日まで金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」を京都高島屋で開催すると発表した。目玉はドジャース・大谷翔平投手（３１）の等身大の黄金バッター像とピッチャー像の特別展示だ。投打の２体がそろって展示されるのは貴重な機会となる。同作品は同社が大谷公認のもと、約２年間の歳月をかけて製作。バッター像は金箔（きんぱく）１５５０枚を使用し、