ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は５月１４日、２０２６年１月１日から５月１０日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第３回中間発表をした。レーティング１１９ポンド以上の３２頭が掲載された。日本調教馬は１０頭がランク入りしており、最上位はサウジＣを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）。前回の発表後は出走がなく１２