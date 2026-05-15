「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去した。６１歳だった。１５日、テレビアニメ「名探偵コナン」の公式サイトなどで発表された。山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止するとしていた。アニメ「名探偵コナン」のテレビシリーズは、１９９６年の放送開始から約３０年、毛利蘭を演じた。活動休止の発表後、３月１４日放送分か