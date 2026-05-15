■これまでのあらすじ相変わらず嫁が孫を預けてくるが、何も事情を説明してくれない。きちんと離乳食を手作りしているのでネグレクトではないようだ。嫁の表情から何かを隠しているように思う義母は、嫁の力になりたいと思う。そんななか、息子から電話がかかってきて…。【義母 Side Story】私のわがままで仕方なく花音ちゃんを預けている!? 雪乃さんは息子にそう話しているようでした。雪乃さんは何を隠しているのでしょうか…。