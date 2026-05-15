©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ⁡愛犬モアが2月に19歳を迎えました♡ 去年は長寿表彰もされました。とはいえ、ここ半年は完全寝たきりになってしまい、