アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、アニメ『名探偵コナン』公式サイトが更新され、スタッフや原作者・青山剛昌氏からの追悼コメントが公開された。【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん書面にてアニメ製作スタッフより「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、