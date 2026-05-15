14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された強盗事件で、逮捕された16歳の少年が警察に確保された際、何も所持していなかったことがわかりました。この事件は14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り、何らかの凶器で襲われてこの家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたもので、警察は現場近くにいた自称・高校生の16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しています。その後の捜査関係者への