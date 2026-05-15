大相撲夏場所を初日から休場しているカド番の大関安青錦関（２２）（ウクライナ出身、安治川部屋）が大関から陥落することが事実上決定した。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が１５日、今場所は全休させることを明らかにした。安青錦関は大関在位３場所で関脇に転落するが、７月の名古屋場所で１０勝以上すれば大関に復帰できる。安青錦関は春場所で左足小指を骨折して７勝８敗で負け越し、夏場所前の稽古では左足首を負傷。