LUNA SEAのギタリストINORAN（55）が15日、インスタグラムを更新。14日都内でお別れの会が行われた、LUNA SEAのドラマー真矢さんへの思いをつづった。INORANは、供えられた白い花の写真を添え「言葉よりも深く、この花に想いを託して@lunaseaofficial#INORAN#真矢#FOREVER」とつづった。この投稿にフォロワーからは「LUNA SEAは永遠に5人です」「真ちゃんへの愛はみんな永遠です」「真矢さんに届いてますよ」とコメントが寄せら