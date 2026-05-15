開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、大川ぶくぶ氏によるマンガ「ポプテピピック」がセール価格で販売されている。 「ポプテピピック」は、「竹コミ！」にて連載されている4コマギャグマンガ。実験的な内容のアニメ化も話題となった。現在Kindleストアでは、本作の1巻から3巻までが11円に、以降の4巻から7巻までが約半額で購入できる。 なお、セール品の売り切れ、セー