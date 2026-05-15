「にいがた2km」を中心とした街づくりを進める新潟市が今年度の事業説明会を開きました。2026年度は飲食店でデータを活用した商品開発などに力を入れる考えで、市は人を呼び込み新たなビジネスを生み出すことでより稼げるまちにしていきたいとしています。