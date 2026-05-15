5月14日に告示された新潟県知事選挙。15日から県内すべての市町村で期日前投票が始まりました。新潟市の中央区役所では午前8時半に期日前投票所が開設され、さっそく訪れた有権者が一票を投じていました。【投票した人】「人口減の部分が解消されるといいなと思います」県選挙管理委員会によりますと4年前に行われた前回の知事選では有権者全体の17.68％にあたる33万632人が期日前投票を利用しました。【新潟市中央区選挙管理委員