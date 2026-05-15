【5月15日発売】 「名無し」3巻：990円 「オヤサイリベリオン」1巻：880円 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載中のマンガ「名無し」の3巻と「オヤサイリベリオン」の1巻を5月15日に発売する。 また、5月22日には「名無し」を原作とした映画「名無し」が全国公開を迎える。新刊発売と映画公開を記念して、書店でのキャンペー