岐阜県高山市の観光施設で、開園以来初めて真っ白なリスが誕生しました。 【リスの画像を見る】“真っ白なリス” アルビノか 元気に走り回る様子も 1994年の開園以来初 「縞模様」がない真っ白なシマリスは、高山市の「リスの森」を5月5日に訪れた客が見つけました。 「アルビノ」か 1994年の開園以来初 施設によりますと、ことしの春に生まれた先天的に黒い色素がない「アルビノ」とみられる個体で、白いリスの誕生は199