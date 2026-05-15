デトロイト・ピストンズとクリーブランド・キャバリアーズによる「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナルは、互いにホームで2勝し、2勝2敗のタイでシリーズ第5戦を迎えた。 5月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ホームのリトルシーザーズ・アリーナで、ピストンズはケイド・カニングハムが前半だけで20得点を奪うなど優位に進