7月10日に公開されるトニー・ジャー主演映画『ザ・レイジ』の特報映像が公開された。 参考：トニー・ジャーが武装する敵を生身でブチのめす『ザ・レイジ』7月10日公開決定 『マッハ！』シリーズで知られるトニー・ジャーが本作で演じるのは、復讐に燃える男、アン・バイ。妻と娘を殺した組織に隠密に近づこうとする傍らで、もう一つの大きな陰謀にも絡めとられていく。しかし、