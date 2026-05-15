A.B.C-Zが、2026年初となるデジタルシングル「TAP」を2026年5月27日にリリースする。 （関連：A.B.C-Z、熱量高く“伝統とパフォーマンス”を届けるステージに『CRAZY ROMANTIC!』ライブ＆囲み取材詳細レポ） 本楽曲は、初タッグとなるALI&（80KIDZ）をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、中毒性のあるサビが融合したダンスナンバー。移りゆく時代をスクロー