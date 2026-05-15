NHK連続テレビ小説『風、薫る』第7週「届かぬ声」第35話では、和泉侯爵家の夫人・千佳子（仲間由紀恵）が本格登場した。 参考：仲間由紀恵が作品にもたらす“安心感”『花子とアン』『ちむどんどん』から『風、薫る』へ 第34話のラスト10秒にて、その背中だけでただならぬオーラを放っていた千佳子。乳がんの疑いで急遽入院することになった千佳子は、この後に乳房切除手術が予定されている。帝都医科大学附属病院は