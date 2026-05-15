きのう（14日）、岡山県倉敷市で突風とみられる現象が発生し、飲食店の屋根の一部が吹き飛ばされたことを受け、気象庁がけさ（15日）現地調査を行いました。 【写真を見る】「外に出たときに“わーっ”と竜巻が見えた。看板が飛ぶところも。がががーって音と一緒に」気象庁の職員4人が現地を訪れ被害状況などを確認飲食店の屋根の一部が吹き飛ばされる【岡山】 職員4人が現地を訪れ、被害状況などを確認しました。