マッシュスタイルラボが展開するレディースブランド「FURFUR（ファーファー）」は5月14日、ヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」とのコラボレーションアイテム全3型を、オフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）｣、全国直営店にて発売します。■フラワー刺繍をあしらったキャップポーチも登場同コラボでは、フラワー刺繍とロゴをくわえたピンクカラーの別注キ