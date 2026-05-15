こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。抹茶好きとして毎年楽しみにしている、抹茶スイーツが主役になる季節がやってきました！今回訪れたのは、「レストラン1899お茶の水」。2026年5月1日からスタートした、夏季限定の「抹茶アフタヌーンティープレート」をいただいてきました！■抹茶好きにはたまらない！夏限定の和アフタヌーンティーが登場今回のプレートは、抹茶を使ったスイーツとセイボリー全9品